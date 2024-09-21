شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 20 – 9 – 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 20 – 9 – 2024 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، الزمالك يهزم الشرطة الكينى 2 - 1 ويتأهل لدور مجموعات الكونفدرالية

الزمالك يهزم الشرطة الكينى 2 - 1 ويتأهل لدور مجموعات الكونفدرالية

حقق فريق الزمالك الفوز على الشرطة الكينى، بنتيجة 2 - 1 فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد القاهرة الدولى، في إياب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، ليصبح مجموع نتيجة مباراتى الذهاب والإياب 3 - 1 ويتأهل الفارس الأبيض لدور المجموعات بشكل رسمى.

الأهلى بالأحمر وجورماهيا بالأخضر فى مباراة الغد بدوري أبطال أفريقيا

عقد ظهر اليوم الجمعة الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وجورماهيا الكيني، في إياب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا، بمقر النادي الجزيرة؛ للاتفاق على كافة الجوانب التنظيمية الخاصة باللقاء.

تفاصيل الاجتماع الفنى لمباراة بيراميدز والجيش الرواندى فى دورى الأبطال

عقد اليوم بأحد فنادق التجمع الخامس الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز والجيش الرواندي في إطار لقاءات دوري أبطال أفريقيا. ويحل الجيش الرواندي ضيفا على بيراميدز في التاسعة من مساء السبت باستاد الدفاع الجوي في إطار إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي يترقب الحصول على موافقة أمنية بحضور 50 ألف مشجع أمام جورماهيا

يترقب مسئولو النادي الأهلي الحصول على الموافقة الأمنية خلال الساعات المقبلة بحضور 50 ألف مُشجع مباراة جورماهيا الكيني غداً، السبت، باستاد القاهرة، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

شاهندة المغربي تدير مباراة تحديد المركز الثالث في مونديال كولومبيا

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، تعيين الحكمة المصرية شاهندة المغربي لإدارة مباراة تحديد المركز الثالث بين منتخبي الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا ببطولة كأس العالم للسيدات المقامة حاليًا في كولومبيا.

استاد القاهرة: لم يتم منع الزمالك من التدريب بسبب المديونية

كشف مصدر مسئول باستاد القاهرة الدولى، عن أنه لم يتم منع فريق الزمالك من التدريب بالملعب الرئيسي بسبب المديونية مرجعًا السبب لخوض فريقي الشرطة وجورماهيا الكينى تدريباتهما بالملعب الرئيسي طبقًا للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

شاهد درع الدوري الجديد قبل تسليمه للأهلى غداً فى احتفالية كبرى

تداول رواد موقع التوصل الاجتماعى فيس بوك صورة لدرع الدوري الجديد أثناء مروره من أمام بوابة النادى الاهلى قبل تسليمه للمارد الأحمر غداً.

الونش يرافق بعثة الزمالك إلى السعودية ويطير إلى ألمانيا بعد السوبر

يسافر محمود حمدى الونش ، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى السعودية بصحبة بعثة الأبيض التى تستعد لخوض لقاء السوبر الأفريقى ، أمام الأهلى المقرر له الجمعة المقبل.