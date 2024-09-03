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الامارات | طفل بريطاني يتعرض لأزمة قلبية بسبب "مزيل عرق"

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شكرا لقرائتكم خبر عن طفل بريطاني يتعرض لأزمة قلبية بسبب "مزيل عرق" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 03 سبتمبر 2024

تعرض طفل بريطاني  لأزمة قلبية بعد استنشاقه  مزيل عرق  كتقليدا منه  لتحدي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي يعرف باسم "كروم".

 

وذكرت صحيفة  "دايلي ميل"البريطانية أن الفتى سيزار واتسون كينغ، من مقطاعة دونكاستر البريطانية، اصيب بأزمة قلبية، إثر استنشاقه المزيل الذي يتضمن أبخرة سامة، ومثبت شعر ومزيل طلاء أظافر من أجل الوصول إلى حالة من الانتشاء بحسب ما اقترح اصدقاء على الإنترنت.

 

واكتشفت والدته الأمر بعد أن وجدته ملقى على أرضية المطبخ، وأجري للفتى إنعاش قلبي رئوي، ونقلته سيارة الإسعاف، إلى المستشفى حيث عانى من المزيد من النوبات والسكتة القلبية قبل وضعه في غيبوبة مستحثة طبياً.

 

وفي الآونة الأخيرة، اكتسب "الكروم" شعبية بين الأجيال الأصغر سنًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث ينشر الشباب مقاطع فيديو لأنفسهم وهم يستنشقون أبخرة سامة.

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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