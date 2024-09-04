الامارات | تحسن المياه ينعكس على صحة السلاحف البحرية بالبرازيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أخذت صحة السلاحف البحرية في خليج جوانابارا في ريو دي جانيرو بالبرازيل في التحسن بعد معاناتها لسنوات من أورام تعيق حركتها وبصرها وتغذيتها، وتؤدي في النهاية إلى وفاتها.

وقال العلماء إن ذلك التحسن جاء بعد أن بذلت السلطات جهوداً لتنظيف مياه خليج جوانابارا الذي يمثل هوية المنطقة.

وربطت الأبحاث الورم الحليمي الليفي للسلاحف، وهو ورم حميد في السلاحف البحرية، بفيروس وعوامل بيئية.

وقالت أستاذة التشريح المرضي البيطري في جامعة فلومينينسي الاتحادية، كاسيا كويلو، إن العينات المأخوذة من الحيوانات والمياه تشير إلى تحسن سلامة النظام البيئي. وأضافت «الأمر يتعلق بتحليل الصحة من خلال جمع عينات من دم هذه السلاحف وأورامها، وكذلك بياناتها الحيوية، ومتابعة نموها على مر السنين، ومراقبة تلك السلاحف من عام إلى آخر».

وكان خليج جوانابارا، الذي تحيط به كثافة سكانية كبيرة، في السابق حاضناً للحياة البحرية، ولكنه عانى على مر السنين من مياه الصرف الصحي والقمامة الأخرى التي تُلقى فيه. وفي عام 2022، وجد العلماء أن ثلاثة أرباع السلاحف البحرية مصابة بأورام.