الامارات | حرب الطماطم.. 15 ألف طن في أرض المعركة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك 22 ألف شخص في مهرجان «الطماطم» أو «La Tomatina» الذي تستضيفه سنوياً مدينة بونول الإسبانية. وانطلقت شاحنات تحمل نحو 15 ألف طن من الطماطم الناضجة من فالنسيا إلى بونول، ليبدأ المشاركون في معركة تستمر لمدة ساعة.

وتقوم الجهات الراعية لهذا المهرجان السنوي الشهير بالتحضير لتوفير الطماطم منذ شهر أبريل الماضي، حيث يجب أن تكون من نوعية طرية للغاية وغير صالحة للاستهلاك وتدعى محلياً بين المزارعين «الكمثرى الفالنسية». يقام مهرجان الطماطم منذ عام 1945، وقد بدأ صدفة بعد مشاجرة جماعية غاضية تراشق فيها الناس بالطماطم وتدخلت الشرطة لفض الاشتباك لكن الأمر سرعان ما تحول إلى تقليد سنوي يستقطب الآلاف من السياح ضمن عروض مهرجان مدينة بونول.