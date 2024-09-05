تحمي من السرطان.. 6 أطعمة تحتوي على فيتامين سي أكثر من البرتقال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

البرتقال ليس الطعام الوحيد الذي يحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي، وفيما يلي 6 أطعمة أخرى تحتوي على كمية أكبر من هذا الفيتامين المهم، وفق ما كشف موقعي "eatingwell" و"health".

البابايا:

تحتوي على 88 ملجم من فيتامين سي، ما يسهم في تقوية جهاز المناعة، ومحاربة السرطان، وتقليل الالتهابات وتحسين الهضم.

الأناناس:

يحتوي على 79 مجم من فيتامين سي، كما أنه يساعد على تقوية العظام والحفاظ على على حركة الجهاز الهضمي.

الجوافة:

تحتوي على 37 سعرة حرارية و8 جرامات من الكربوهيدرات، و3 جرامات من الألياف، و125 ملجم من فيتامين سي.

وتساعد الجوافة على تعزز صحة الأمعاء وتليين البراز وتخفيف الإمساك، وذلك بفضل محتواها من الألياف ومضادات أكسدة قوية تعمل على منع الإصابة بالسرطان.

الفلفل:

يحتوي على ما يكفي من فيتامين سي لتلبية احتياجاتك اليومية، كما إنه يسهم في علاج خلل في الغدة الدرقية، وعدم التوازن الهرموني، وفقر الدم الناجم عن نقص الحديد، نظرا لأنه مع فيتامين سي يحسن عملية امتصاص الحديد.

الكيوي:

فاكهة مليئة بكميات كبيرة من فيتامين سي، لذا فهي تحسن جهاز المناعة وتقلل خطر الإصابة بالسرطان وفقر الدم.

البروكلي:

يحتوي على فيتامين سي أكثر من البرتقال، ما يجعله يسهم في التغلب على العديد من المشكلات الجنسية مثل: ضعف الانتصاب وزيادة عدد الحيوانات المنوية، وفقدان الوزن والوقاية من أمراض العيون ومحاربة التعب والإرهاق.

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