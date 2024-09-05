الامارات | «ستارت إيه دي» تكرم 32 سيدة ضمن مبادرة «إماراتيات منجزات»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»؛ أقامت «ستارت إيه دي»، منصة تسريع الأعمال العالمية المدعومة من شركة «تمكين» والتي تتخذ من جامعة نيويورك أبوظبي مقراً لها، احتفالية لتكريم سيدات الأعمال ضمن مبادرة «إماراتيات منجزات» بنسختها الثالثة.

وكرمت نسخة هذا العام 32 سيدة إماراتية من صاحبات الرؤى اللواتي ساهمن في رسم ملامح مستقبل دولة الإمارات في مجالات الاستدامة البيئية والاقتصادية والمجتمعية، بالإضافة إلى 73 سيدة من نخبة الإماراتيات المبتكرات اللواتي أثبتن حضورهن بجدارة في المجالات الحكومية والمؤسسية والشركات الناشئة.

وقالت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، في كلمة ألقتها نيابة عن سموها الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة، خلال الحفل: «تعتبر المرأة جزء لا يتجزأ من الموارد البشرية التي نعتمد عليها في بناء دولتنا الحبيبة، فالمرأة هي نصف السوق، كما تمثل النساء غالبية مصادر المواهب، ولذا فإن التمكين الاقتصادي يُعد مطلباً أساسياً لتحقيق النمو الاقتصادي، وأهم متطلباته تحقيق التوازن بين الجنسين».

وأضافت سموها في كلمتها: «تولي دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة»حفظه الله«، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي»رعاه الله«وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وأخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، التمكين الاقتصادي للمرأة أهمية قصوى. حيث شرعت القوانين والقرارات ووضعت الخطط والاستراتيجيات وأطلقت العديد من المبادرات لتعزيز الاندماج الاقتصادي للمرأة وتمكينها للمشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة».

وأشادت سموها بجهود وسعي الكوادر النسائية في الإمارات، وقالت: «أود أن أعبر عن اعتزازي بالإنجازات التي حققتها المرأة سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي أو البيئي، أوفي مجال التقنيات والعلوم المتقدمة، وكذلك في قطاع الطاقة والطاقة النظيفة، وفي مجال الفضاء وغيرها من المجالات المتعددة التي ساهمت بها المرأة الإماراتية. واستطاعت في كل مهامها أن تثبت نجاحها وإخلاصها ومثابرتها لخدمة وطنها الإمارات العربية المتحدة، خالص تحياتي لجميع نساء الإمارات، وتمنياتي لهن بمزيد من التقدم والانجاز المتميز».