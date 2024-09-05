لا تتجاهلها- 7 علامات غير عادية لأمراض القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - يعتقد معظم الأشخاص أن ألم الصدر وضيق التنفس هما الأعراض الوحيدة لأمراض القلب والأوعية الدموية، ولكن هناك علامات أخرى يجب الانتباه إليها.

نستعرض في التقرير التالي، الأعراض غير العادية لأمراض القلب، وفقًا لموقع "WebMD".

أعراض غير عادية لأمراض القلب

1- الاضطرابات الهضمية

لا تدل الاضطرابات الهضمية، مثل الغثيان وعسر الهضم والحموضة وآلام البطن، على وجود مشكلة في المعدة والأمعاء فقط، بل تشير أحيانًا إلى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدوية.

2- ألم الحلق والفك

قد يبدو ألم الحلق علامة تحذيرية على الإصابة بنزلات البرد أو الإنفلونزا، ولكن المفاجأة أنه ينذر في بعض الحالات بوجود مشكلة في القلب والأوعية الدموية، خاصةً إذا كان مصحوبًا بألم في الفك.

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3- الدوخة

إذا كان قلبك مصابًا بأحد الأمراض، ستواجه صعوبة بالغة في الحفاظ على توازن جسدك عند المشي، ويرجع السبب إلى الدوخة، التي تنتج عن انخفاض ضغط الدم.

4- التعب

الشعور بالتعب بعد القيام ببعض الأنشطة التي لم يسبق المعاناة من الإرهاق عند ممارستها، مثل حمل البقالة من السيارة، قد يكشف عن الإصابة بأمراض القلب، خاصةً عند النساء.

5- الشخير

إذا أبلغك أحد أفراد أسرتك أنك تشخِّر أثناء نومك باستمرار، عليك الإسراع في الذهاب للطبيب، لأن الشخير من العلامات المنذرة بوجود مشكلة في القلب.

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6- السعال

لا يكشف السعال عن الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا فقط، بل يدل أيضًا على قصور القلب، خاصةً إذا كانت الكحة مصحوبة بمخاط أبيض أو وردي اللون.

7- التعرق

من الطبيعي أن يفرز الجسم العرق عند ارتفاع درجة حرارة الطقس، ولكن إذا كنت تتعرق باستمرار بغض النظر عن حالة المناخ، فهذا يعني أنك على مشارف الإصابة بالنوبة القلبية.

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أعراض أخرى لأمراض القلب

- تورم الساقين والكاحلين والقدمين.

- عدم انتظام ضربات القلب.

- ألم في الذراع الأيسر.