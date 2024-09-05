تحمي من الجلطات وتحسن جودة النوم.. 3 مشروبات احرص على تناولها ليلاً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

تناول المشروبات ليلًا من العادات الشائعة لدى بعض الأشخاص، ولكن يجهل البعض أن هناك بعض المشروبات تناولها يحسن من جودة النوم ويقي من خطر الإصابة بالجلطات.

وفي هذا الصدد، تحدث الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن هناك قائمة بالمشروبات الفعالة في تحسين جودة النوم، وتقلل خطر الإصابة بالجلطات، وتشمل ما يلي :

الشاي الأخضر:

يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة التي تقلل من خطر الإصابة بالجلطات الناتجة عن الجذور الحرة، كما يعتبر غني بمادة الـ ثيانين التي تزيد من نشاط الموجات الدماغية التي ترتبط بالاسترخاء، والعمل على تحسين جودة النوم.

شاي الأعشاب:

إضافة بعض الأعشاب إلى الشاي يوفر فوائد مذهلة للجسم، ومنها النعناع والبابونج والزعتر الغنية بمضادات الأكسدة التي تعزز الدورة الدموية وتقلل خطر الإصابة بالجلطات، كما تعمل على تهدئة الأعصاب والشعور بالاسترخاء، مما يساهم في تحسين جودة النوم.

حليب اللوز:

حليب اللوز غني بالكالسيوم والمغنيسيوم، التي تعد من العناصر المهمة لصحة العظام والقلب، حيث يساعد على خفض ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بالجلطات، كما يحتوي على التربتوفان، وهو حمض أميني يساعد على إنتاج الميلاتونين، وهو هرمون النوم.

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