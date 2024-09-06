هذا ما يحدث لجسمك عند تناول البيض والفول معًا 

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

أحمد صلاح أخصائي التغذية العلاجية يقول لمصراوي، إن تناول البيض مع الفول وجبة غذائية مهمة وتعتبر كنزا من العناصر الغذائية، وله العديد من الفوائد الصحية المهمة للجسم.

لماذا يعتبر هذا المزيج مثاليًا؟

البروتين الكامل

يزودك البيض والفول معًا ببروتين كامل يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها الجسم لبناء وإصلاح الأنسجة.

الألياف

الفول غني بالألياف التي تساعد على تحسين الهضم والشعور بالشبع، مما يساهم في تنظيم الوزن.

الفيتامينات والمعادن

يوفر لك هذا المزيج مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن مثل الحديد، والفيتامينات B، والزنك، التي تلعب دورًا حيويًا في العديد من الوظائف الحيوية للجسم.

الطاقة المستدامة

يمدك الكربوهيدرات المعقدة الموجودة في الفول والدهون الصحية في البيض بالطاقة المستدامة التي تدوم طوال اليوم.

الفوائد الصحية المتوقعة

تعزيز نمو العضلات

البروتين الموجود في البيض والفول يساعد على بناء وإصلاح العضلات، مما يجعله مثاليًا لرياضيي القوة ومرضى السكري.

تحسين صحة القلب

الألياف والدهون الصحية في هذا المزيج تساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

تقوية الجهاز المناعي

الفيتامينات والمعادن الموجودة في البيض والفول تدعم جهاز المناعة وتساعد الجسم على مقاومة الأمراض.

الشعور بالشبع

الألياف والبروتين في هذا المزيج يزيدان الشعور بالشبع، مما يساعد على التحكم في الوزن والشهية.

صحة الجهاز الهضمي

الألياف الموجودة في الفول تحسن صحة الجهاز الهضمي وتمنع الإمساك.

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