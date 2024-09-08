الامارات | فيديو مثير للجدل.. طبلة ورقص على متن طائرة مصرية!!

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار فيديو يظهر فتاة مصرية أثناء قيامها بالعزف على طبلة أثناء رحلة جوية في طائرة مصرية ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت راكبة وهي تستخدم الطبلة وبجوارها آخرون يقومون بالتصفيق والرقص على إيقاع الطبلة.

الفيديو نشرته الفتاة، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مرفقاً بتعليق: "أروق طيارة في مصر بدون منازع"، وحصد تفاعلاً واسعاً من المتابعين.

ورغم أن كثيرين اعتبروا الأمر بمثابة مشهداً مثيراً للبهجة، إلا أن آخرين انتقدوه بداعي التسبب في إزعاج بقية الركاب، خاصة كبار السن والأطفال، وتساءل فريق ثالث عن مدى السماح بـ"الطبل" على متن الطائرة في قوانين الطيران.