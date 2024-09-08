الامارات | مسنّون عاشوا 110 أعوام: الفضل يعود للسمك والبطاطا المقلية والإستقرار العاطفي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعيش عدد كبير من المسنين أكثر من 100 عام وسط تساؤلات عن سر الحياة الطويلة، وهو الأمر الذي تفاوتت فيه إجاباتهم ما يؤكد صعوبة الاقتداء بتجربة شخص بعينه في هذا المجال.

وحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد قال جون تينيسوود البالغ من العمر 112 عاما إن تناول وجبة من السمك والبطاطا المقلية يوميا، فضلا عن تناول الأشياء باعتدال، هو ما جعله يعيش لهذا العمر.

لكن الإسبانية ماريا برانياس موريرا - التي كانت أكبر معمرة في العالم حتى وفاتها في وقت سابق من هذا الشهر - أرجعت طول عمرها إلى الإيجابية، والاتصال الجيد بالعائلة والطبيعة، فضلا عن "الابتعاد عن الأشخاص السامين والاستقرار العاطفي.

كما اقترح خوان فيسينتي بيريز مورا، أكبر رجل في العالم سابقا، والذي توفي عن عمر 116 عامًا، أن النظام الغذائي كان عاملا رئيسيا.

ومع ذلك، وفقا للبروفيسور ريتشارد فاراغر، الخبير في علم الشيخوخة من جامعة برايتون، فإن محاولة اتباع أنماط حياة أقدم الأشخاص في العالم قد تكون ضارة، أو في أفضل الأحوال، عديمة الفائدة.

ولا يزال الخبراء غير متأكدين تمامًا من سبب قدرة بعض الأشخاص على العيش لفترة طويلة، لكن فاراغر يوضح أن هناك سببين محتملين لا يستبعد أحدهما الآخر، الأول اختلاف هؤلاء الأشخاص من الناحية الجينية والثاني كونهم محظوظون.

ويقول الخبراء أنه لا ينبغي اتباع النصائح الصحية لكبار السن في العالم لأنها من غير المرجح أن تساعد.

بشكل عام، سواء كان الأمر يتعلق بالجينات أو الحظ أو مزيج من الاثنين معا مما أدى إلى بقاء هؤلاء الأشخاص على قيد الحياة لفترة طويلة، يقول فاراغر إنه لا ينبغي لك اتباع نصائحهم.

في النهاية، يقول الخبراء إن أفضل طريقة لإضافة بضع سنوات إضافية إلى حياتك هي معالجة العوامل البسيطة التي تؤثر على صحتك مثل النظام الغذائي وممارسة الرياضة، بدلاً من اتباع نصيحة محددة للغاية.