شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 19 - 9 - 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس العديد من الأخبار المهمة على رأسها مناقشة الأهلى تجديد عقد بيرسى تاو، واستضافة مصر التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للشباب مواليد 2005.

أحمد فتوح خارج قائمة الزمالك فى مباراة الشرطة الكينى غدا

استبعد الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز أحمد فتوح لاعب الفريق من قائمة مباراة الشرطة الكينى المقرر لها غدا الجمعة على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أعلنت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي أمس الأربعاء تأجيل ملف التعاقد مع اللاعب الأجنبي الخامس إلى يناير المقبل، والاكتفاء باللاعبين الحاليين المقيدين في قائمة الفريق الأحمر وهم الثلاثي المغربي أشرف داري ويحيى عطية الله ورضا سليم وبيرسي تاو. يناقش مسئولو النادي الأهلي ملف تجديد عقد الجنوب أفريقي بيرسي تاو والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي نادي في يناير المقبل، سواء بالاستمرار لموسم آخر أو الاكتفاء بالموسم الحالي ورحيله بالمجان عقب نهاية الموسم الجاري.

بعد نجاح الأندية بالتعاون مع الرابطة في الاتفاق على موسم استثنائي، صاحب ذلك حالة من الثقة كانت مفقودة بين جميع الأطراف في وقت سابق، وتم الاتفاق بين رؤساء الأندية على تشكيل لجنة من بينهم، تمثل الأندية و يكون دورها الاجتماعات المستمرة مع الرابطة للمشاركة في كل ما يخص نظام المسابقات فى المستقبل القريب وتحديدا موسم 2025-2026، حتي يكون هناك توحيد جماعي للآراء، بهدف فرض العدالة بين الجميع ما يلغي فكرة مجاملة ناد علي حساب آخر أو تعمد ظلم ناد آخر، وفى نفس الوقت ضمان انتظام المسابقات دون تأجيلات تضر المواعيد المفترضة.

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك والشرطة الكيني في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها غداً الجمعة، عن ارتداء أبناء ميت عقبة للقميص الأزرق الفاتح "اللبني" والشورت الأسود، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الوردي.

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