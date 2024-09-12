هذا ما يخلصك من عيون الحاسدين ويجلب الرزق والثروة- خبيرة تكشف أسرار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

يسعى الكثير من الأشخاص عن الطرق التي تساعدهم على تحسين حياتهم وجذب الخير والثروة وطرد الطاقة السلبية والحسد من منزلهم.

في هذا الصدد، كشفت خبيرة الطاقة وعالمة الفلك اللبنانية جمانة قبيسي عن أسرار تغير حياتك للأفضل، ونصائح ستجلب لك الحظ السعيد والأموال وتخلصك من العين والحسد.

خلال استضافتها في برنامج "لقاء خاص" مع الإعلامي اللبناني كرم حلوم على قناة "Ltv"، أوضحت أن ارتداء الملابس الممزقة يجلب الحظ والأموال إلى المنزل.

كما نصحت بارتداء العديد من السلاسل والأساور الذهبية لزيادة الرزق والحظ.

ولطرد الحسد والعين، أشارت "جمانة" إلى أن "مسح" المنزل بمزيج من الخل والماء والملح، وسيلة فعالة للتغلب على الحسد وعين الآخرين، وطرد الأشخاص الأشرار وحماية المنزل من الطاقة السلبية.

وأضافت خبيرة الطاقة أن انسكاب العصير على ملابسك يدل على قدوم رزق وفير في الطريق إليك.

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