"حب في الهوا".. لن تتوقع ما فعلته شابة مع رجل على متن طائرة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - أحدث عرض الزواج الذي قدمته الشابة الهندية، آيشواريا بانسال لحبيبها ضجة كبيرة على الإنترنت.

وبحسب hindustantimes، فاجأت الفتاة الهندية البالغة من العمر 26 عاما، حبيبها بعرض زواج على متن رحلة جوية من شانديجار إلى جوا.

واجتاح عرض الزواج الذي قدمته على متن الطائرة، الإنترنت حيث حصد مقطع الفيديو الخاص به على موقع إنستجرام أكثر من 6.9 مليون مشاهدة.

وقالت الشابة إنها أرادت مفاجأة حبيبها أموليا جويال، بطريقة فريدة من نوعها، مضيفة: "خطرت هذه الفكرة في ذهني، لم أكن متأكدة من أنهم سيسمحون لي بهذا على متن الطائرة، ولكن حدث الأمر، أقدم الشكر للطاقم والشركة، وأصدقائي الذين ساعدوني في التخطيط لكل شيء".

وتظهر آيشواريا وهي تسير في الممر مع حبيبها أموليا جويال الذي يقف في الطرف الآخر بينما يقوم الطاقم بإعلان خاص قبل أن تخرج الخاتم، وتسأل أموليا هل تتزوجني، بينما يهتف الركاب الآخرون ويرفع أربعة من أصدقائها لافتات مكتوب عليها طلبها للزواج، ليوافق أموليا وتضع الخاتم في إصبعه قبل أن تقبله.

"عندما صعدنا على متن الطائرة، لم يكن أموليا مدركًا للمفاجأة التي تنتظره، كان يأخذ قيلولة بينما كنت أستعد لذلك، ولكي تسير الأمور بسلاسة، كان لابد من القيام بالكثير من التخطيط. بدءًا من العثور على الفرصة المناسبة إلى إشراك أصدقائي واختيار الزي المناسب لإقناع طاقم الطائرة بالسماح بعرض الزواج، كان لابد من تنفيذ كل شيء بطريقة لا تشوبها شائبة"، كما تقول آيشواريا، مؤسسة إحدى وكالات التواصل الاجتماعي.

وعن سبب اختيارها لطلب الزواج في مثل هذا المكان غير التقليدي، قالت: "أردت فقط أن أجعل الأمر لا يُنسى بالنسبة لأموليا، وما هي اللحظة الأفضل من أن نكون على ارتفاع أكثر من 30 ألف قدم فوق سطح الأرض في طائرة حيث يشجعنا الجميع تقريبًا"، كانت آيشواريا في طريقها إلى جوا مع ما لا يقل عن 30 من أصدقائها للاحتفال بعيد ميلاد.

وبمجرد نشر الفيديو على موقع إنستجرام، انتشرت قصة عرض الزواج الذي قدمته آيشواريا في الهواء كالنار في الهشيم على وسائل التواصل الاجتماعي.

يتلقى الزوجان رسائل التهنئة والتمنيات الطيبة من الأصدقاء والعائلة والمستخدمين الذين تأثروا بقصتهما، وأشار ديراج ساناب، صانع مقاطع الفيديو، إلى شركات الطيران التي ترعى شهر العسل للزوجين، بينما علق أحد المستخدمين قائلاً "نساء في الحب".

"يظهر نفس الشيء. هذا هو الأجمل"، قال آخر، بينما كتب طاقم IndiGo، "تهانينا الحارة على خطوبتكما، بارك الله لكما بالكثير من الحب والسعادة والألفة".

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