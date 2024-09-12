"هيقوي قلبك ويظبط السكر".. نوع خضار يفعل العجب بجسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يمكن لبعض الخضروات أن تمنح جسمك العديد من الفوائد الصحية، لكن هل تعرف أن هناك نوع خضار يحسن صحة القلب ويضبط مستوى السكر في الدم.

البازلاء والقلب

وبحسب موقع هيلث لاين، فإن البازلاء توفر للجسم عناصر غذائية تساعد على تحسين صحة القلب، مثل: المغنيسيوم، والبوتاسيوم، والكالسيوم.

البازلاء والسكر

وبفضل احتواء البازلاء على البروتين والألياف والفيتامينات والمعادن، فقد تساعد في التحكم في نسبة السكر في الدم.

فوائد أخرى لـ البازلاء

تقوية المناعة لاحتوائها على فيتامين سي

محاربة الالتهاب

تحسين كثافة العظام

تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية التي تسهل الهضم.

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