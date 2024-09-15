الامارات | أحمد بن محمد يقدم واجب العزاء في وفاة زوجة أحمد بن حميد المنصوري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور لها شماء بنت علي بن سلطان السبوسي، زوجة أحمد بن حميد بن عمهي المنصوري.

وأعرب سموّه خلال زيارة مجلس العزاء في مدينة العين، عن خالص التعازي والمواساة لأسرة وذوي الفقيدة، داعياً الله عزّ وجلّ أن يتغمّدها بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.