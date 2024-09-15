للسيدات.. كيف تحافظين على حقيبة القش؟

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

تشهد الحقيبة المصنوعة من القش رواجاً كبيراً في صيف 2024 لتضفي على المظهر لمسة جاذبية تستلهم الطبيعة.

وأوضحت مجلة “Stylebook” في موقعها على الإنترنت أن حقيبة القش تطل بأشكال متنوعة لتلائم المناسبات المختلفة، حيث تأتي كحقيبة شاطئ لقضاء العطلات أو كحقيبة تسوق عملية للحياة اليومية أو كحقيبة يد للمساء.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن حقيبة القش تحتاج إلى عناية خاصة للحفاظ على رونقها لأطول فترة ممكنة، حيث ينبغي توخي الحذر عند تنظيفها، كونها مصنوعة من خامات طبيعية.

ولهذا الغرض ينبغي أولاً تفريغ الحقيبة وإزالة أي فتات وأوساخ كبيرة الحجم عن طريق هز الحقيبة بعد قلبها رأساً على عقب.

خرطوم المكنسة الكهربائية

وبعد ذلك، يتم استخدام المكنسة الكهربائية، مع مراعاة إزالة ملحق المكنسة واستخدام الخرطوم فقط بقوة شفط متوسطة، وذلك من أجل إزالة الفتات والوبر والرمل المختبئ في زوايا وأخاديد الحقيبة.

وينبغي تنظيف الجزء الخارجي من حقيبة القش بقليل من الماء وقطعة قماش ناعمة وقليل من سائل غسل الأطباق.

ولهذا الغرض يتم خلط الماء الفاتر مع بضع قطرات من سائل غسل الأطباق، مع مراعاة ألا تكون قطعة القماش مبللة جداً، حيث ينبغي عصرها جيداً قبل استخدامها على الخامة الطبيعية، وبعد ذلك يتم مسح سطح الحقيبة بلطف.

ويراعى عند التنظيف ألا تتلامس الحقيبة مع الكثير من الماء، وإلا فقد تنتفخ الخامة، وبالنسبة للأوساخ والبقع العنيدة، فإنه يمكن استخدام فرشاة أسنان نظيفة ومعالجة البقع بلطف.

وبعد ذلك، ينبغي ترك الحقيبة لتجف جيداً في الهواء. ويراعى أثناء التجفيف حشو الحقيبة بالكثير من ورق الجرائد القديم لمنع تشوهها.