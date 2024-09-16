الامارات | إغلاق منصة «كوهوست»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الشركة المالكة لمنصة التدوينات الصغيرة (كوهوست) التي أطلقت في يونيو 2022 لمنافسة منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة «تويتر» (إكس حالياً)، اعتزامها إغلاق المنصة بعد إفلاسها. وكانت شركة البرمجيات غير الهادفة للربح «أنتي سوفت وير سوفت وير كلوب» أسست «كوهوست» بالاشتراك مع عدد صغير من المبرمجين على أساس التصدي لسيطرة الشركات العملاقة والرأسمالية على الشعار الذي رفعته.