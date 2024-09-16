الامارات | وفاة أكبر قطة معمرة في العالم.. صور

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أكبر قطة معمرة في العالم.. صور والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفيت قطة بريطانية يعتقد أنها الأكبر سنا في العالم عن عمر 33 سنة، بما يعادل 152 عاما من عمر الإنسان.
وولدت القطة المسماة روزي في عام 1991، وفي الأول من يونيو بلغت 33 عاما.
وعلى الرغم من عمرها، فإن وضع القطة الأكبر سنا لم يكن رسميا، حيث شجع ممثل موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية في عام 2023 المالكة على تقديم طلب للحصول على لقب رسمي لحيوانها الأليف، لكنها لم تفعل ذلك.
ويعود اللقب الرسمي للأكبر سنا إلى قطة تبلغ من العمر 28 عاما، تدعى فلوسي من إنجلترا.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App