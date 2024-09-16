لن تصدق تأثير 3 ثمرات من التين على مستوى السكر والكوليسترول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

التين ليس مجرد فاكهة لذيذة، بل هو مخزن للفيتامينات والمعادن والألياف التي تلعب دورًا حيويًا في تنظيم مستويات السكر في الدم وخفض الكوليسترول الضار.

لماذا التين مفيد لمرضى السكري؟

قال الدكتور سعيد شلبي، استشاري الباطنة، إن التين يحتوي على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان، التي تساعد على تنظيم عملية الهضم وامتصاص السكر في الدم ببطء، مما يمنع الارتفاع المفاجئ في مستوى السكر، كما يلعب المغنيسيوم دورًا مهمًا في تنظيم مستوى السكر في الدم وتحسين حساسية الأنسولين، بينما يساعد البوتاسيوم في تنظيم ضغط الدم، وهو عامل خطر مهم لمرضى السكري.

كيف يؤثر التين على الكوليسترول؟

تابع "شلبي" في تصريح لـ"الخليج 365"، أن التين يساعد على خفض مستوى الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة مستوى الكوليسترول الجيد (HDL)، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، كما يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي القلب والأوعية الدموية.

فوائد أخرى للتين

- الألياف الموجودة في التين تحسن صحة الجهاز الهضمي وتمنع الإمساك.

- يحتوي التين على الكالسيوم والبوتاسيوم اللذين يدعمان صحة العظام والأسنان.

- يعزز التين الجهاز المناعي بفضل محتواه العالي من الفيتامينات والمعادن.

وأختتم "شلبي" قائلاً: "لا تعتمد على التين وحده لتنظيم السكر والكوليسترول، بل اتبع نظامًا غذائيًا متوازنًا غنيًا بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، وعلى الرغم من فوائد التين، يجب تناوله باعتدال كجزء من نظام غذائي صحي، وقبل إجراء أي تغييرات كبيرة في نظامك الغذائي، استشر طبيبك."

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