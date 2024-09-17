يسبب عدم التركيز والقلق.. نقص هذا الفيتامين "هيخليك عصبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

نقص بعض فيتامينات الجسم قد يسبب مشكلات صحية عديدة، وقد يصل الأمر إلى حد العصبية.

وبحسب موقع هيلث، فإن نقص "فيتامين ب" في الجسم، قد يجعلك شخصا عصبيا، مع الشعور بالضيق الشديد.

أعراض أخرى لنقص فيتامين ب

صعوبة التنفس

الضعف

اضطرابات في الذاكرة

تغيرات شديدة في الإدراك

النسيان

قلق شديد.

كيف تحصل على فيتامين ب من الأطعمة؟

اللحوم

الأسماك

اللبن

البيض

السبانخ.

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