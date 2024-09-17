وضعية نوم تزيد خطر الإصابة بألزهايمر.. دراسة تحذر

محمد اسماعيل - القاهرة - أشارت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة كاليفورنيا عن رابط بين وضعية النوم، وخاصة النوم على الظهر، وزيادة خطر الإصابة بأمراض التنكس العصبي مثل ألزهايمر وباركنسون.

وجد الباحثون أن الأشخاص الذين ينامون على ظهورهم لأكثر من ساعتين يواجهون خطرًا متزايدًا للإصابة بأربعة أمراض عصبية رئيسية: الزهايمر، والشلل الرعاش (باركنسون)، والخرف، وضعف الإدراك، وفقا لموقع "مديكال نيوز توداي".

يرجع هذا الارتباط إلى عملية تسمى "التصفية اللمفاوية للدماغ"، وهي عملية طبيعية يقوم بها الدماغ للتخلص من السموم المتراكمة أثناء النهار.

أثناء النوم، يقوم الدماغ بطرد هذه السموم عبر الجهاز اللمفاوي، ومع ذلك، أظهرت الدراسة أن هذه العملية تكون أقل كفاءة عندما ينام الشخص على ظهره، ما يؤدي إلى تراكم السموم في الدماغ على المدى الطويل.

أسباب أخرى

بالإضافة إلى ذلك، يزيد النوم على الظهر من خطر الإصابة بانقطاع النفس أثناء النوم، والذي بدوره يُسهم في تراكم السموم العصبية.

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