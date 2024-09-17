الامارات | «196 متر/ الجزائر».. مرشح بلاده للمنافسة على «الأوسكار»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 17 سبتمبر 2024

الجزائر - رويترز

رشحت الجزائر فيلم «196 متر/ الجزائر» للمخرج شكيب طالب بن دياب، للمنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم دولي في الدورة الـ97 لجوائز الأكاديمية الأميركية لفنون وعلوم السينما (أوسكار).

وقال المركز الجزائري لتطوير السينما، أول من أمس، إن الفيلم إنتاج جزائري - كندي مشترك، وهو العمل الروائي الطويل الأول للمخرج الذي سبق وقدم عدداً من الأفلام الوثائقية والروائية القصيرة.

وأضاف أن الاختيار جاء من خلال لجنة متخصصة برئاسة المخرج والسيناريست الجزائري بلقاسم حجاج، مشيراً إلى أن الفيلم فاز في الأشهر القليلة الماضية بجوائز دولية، ونال إشادات واسعة. والفيلم بطولة هشام مصباح ومريم مجكان وشهرزاد كراشني وعلي ناموس ونبيل عسلي. وتدور أحداثه في إطار بوليسي عن اختطاف فتاة صغيرة في الجزائر العاصمة، حيث تشارك طبيبة نفسية مع مفتش الشرطة في حل اللغز، ما يقودهما إلى الغوص في الماضي.