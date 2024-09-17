هتدمر معدتك والقولون.. احذر تناول هذه الأطعمة على الريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

يشتكي الكثيرون من مشكلات هضمية مزعجة، مثل الانتفاخ، الحموضة، وعسر الهضم بسبب اتباع بعض العادات الغذائية الخاطئة.

إليكم، أطعمة شائعة تتناولها على الريق، والتي تسبب لك مشكلات صحية خطيرة في المعدة والقولون، وفقا لموقعي "health" و"ndtv".

أبرز هذه الأطعمة:

الفواكه الحمضية

بالرغم من فوائدها العديدة، إلا أن الحمض الموجود في الفواكه الحمضية مثل الجريب فروت والليمون يمكن أن يزيد من حموضة المعدة، ما يسبب حرقة المعدة وعدم الراحة.

الأطعمة الحارة

تزيد هذه الأطعمة من إفراز حمض المعدة، وتسبب تهيج في بطانة المعدة والأمعاء.

الزبادي

بالرغم من فوائده الصحية، إلا أن تناول الزبادي على معدة فارغة يقتل البكتيريا النافعة الموجودة فيه بسبب الحموضة العالية للمعدة، ما يقلل من قيمته الغذائية.

الأطعمة المقلية والدهنية

تحتوي هذه الأطعمة على نسبة عالية من الدهون التي يصعب هضمها، ما يسبب الانتفاخ والشعور بالثقل.

الأطعمة السكرية

تؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في نسبة السكر في الدم، ثم انخفاضها بشكل حاد، ما يسبب تقلبات في المزاج وشعور بالتعب.

الأطعمة المصنعة

بفضل احتوائها على مواد حافظة ومضافات غذائية، تهيج الجهاز الهضمي وتسبب حساسية لدى البعض.