الامارات | «مهرجان البدر» يواصل الفعاليات وسرد القصص

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظم «مهرجان البدر» بدورته الثالثة المقامة في مركز الفجيرة للإبداع، ورشتين في خامس أيامه، الأولى بعنوان «تنفيذ عمل فني بألوان الأكريلك»، قدمتها الفنانة العراقية فرح اليوسف، فيما تواصلت ورشة السرد القصصي للأطفال «قصص رواها الرسول» التي يقدمها المدرب حمد الشامسي، واستفاد منها 150 طالباً من مدارس الفجيرة.

وعرّفت فرح اليوسف خلال ورشتها بألوان الأكريلك وخصائصها وتقنياتها، ونفذّت عملاً فنياً جسّد مسجد عيسى بن عبدالله الجابري بوادي العبادلة بإمارة الفجيرة، ومن خلال مراحل تنفيذ العمل تناولت الفنانة تقنيات ألوان الأكريلك والتي تختلف خواصها عن الألوان الزيتية العادية، كونها سريعة الجفاف، وتحتاج إلى سرعة في التنفيذ أثناء العمل، مشيرة إلى أن بدايات العمل بهذه الألوان يعود إلى منتصف خمسينات القرن الماضي ثم انتشرت في عصرنا، وأصبحت تستخدم في اللوحات التجريدية.

وحظيت الورشة بحضور لافت من جمهور «مهرجان البدر»، للتعرف إلى تقنيات ومهارات ترفع من مستواهم الفني، خصوصاً في التعامل مع ألوان وتقنيات الأكريلك.

بينما أتاحت ورشة «قصص رواها الرسول» فرصة لتعلم فنون السرد القصصي للصغار من خلال تقديم مجموعة من القصص الملهمة.