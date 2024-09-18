الامارات | شخص واحد يموت من لدغة ثعبان كل 4 دقائق حول العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت منظمة الصحة العالمية أن شخصاً واحداً يموت من لدغة ثعبان كل أربع إلى ست دقائق حول العالم، وإن أكثر من ثلث الضحايا دون سن 20 عاماً، ومعظمهم من العمال الزراعيين والأطفال.

وقال خبير الثعابين ولدغاتها بالمنظمة، الدكتور ديفيد ويليامز، خلال مؤتمر صحافي، أمس، في جنيف، بمناسبة «اليوم العالمي للتوعية بلدغات الثعابين» الذي يوافق 19 سبتمبر من كل عام، إن التأثير الأكبر على الصحة العامة للدغات الثعابين يحدث في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط في البيئات الاستوائية وشبه الاستوائية. وأوضح أن مضادات السموم، وهي العلاجات الأكثر فاعلية المتاحة حالياً بالنسبة للدغات الثعابين، تعاني نقصاً حاداً في العديد من المناطق الأكثر تضرراً في العالم.

ولفت إلى أن الناجين من اللدغات يعيشون بإعاقات طويلة الأمد أو دائمة، ما يؤدي إلى خسارة مستمرة في دخل الأسر إذا كان المعيل هو الضحية.