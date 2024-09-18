الامارات | أنغام مهرجان مترو دبي للموسيقى تصدح من جديد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق السبت المقبل أنغام الدورة الرابعة من مهرجان مترو دبي للموسيقى، الذي ينظمه «براند دبي» الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، إذ سيكون زوار ومستخدمو مترو دبي حتى 27 الجاري على موعد مع تجارب وعروض موسيقية فريدة بمشاركة أكثر من 20 عازفاً من دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم.

وسيقدم المشاركون إبداعاتهم يومياً من الخامسة مساءً حتى العاشرة ليلاً في خمس محطات مترو رئيسة: دبي مول، ومول الإمارات، وبرجمان، والاتحاد، ومركز دبي للسلع المتعددة، كونها محطات مركزية وتعد الأكثر استخداماً من قبل ركاب المترو على مدار اليوم، ما يتيح الفرصة أمام أكبر عدد من مستخدمي مترو دبي الذين يقدر عددهم بعشرات الآلاف يومياً، للاستمتاع بالإبداعات الموسيقية التي تحمل رسائل فنية من مختلف ثقافات العالم، ما يضيف لمسة خاصة إلى التنقل اليومي لسكان دبي.

وقال مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بقطاع الدعم الإداري المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، راشد الملا: «تفتخر الهيئة بهذه الشراكة مع براند دبي في الدورة الرابعة من مهرجان مترو دبي للموسيقى كحدث استثنائي ضمن أجندة الفعاليات الإبداعية في دبي، وبالتزامن مع الذكرى السنوية الـ15 لانطلاق مترو دبي الوسيلة الأكثر استخداماً بين وسائل النقل العام في الإمارة، وهي خطوة تعزز جهود الهيئة في رفع مستوى الرضا والسعادة والإيجابية بين سكان الإمارة وزوارها».

وأضاف: «تسعى الهيئة إلى توثيق الشراكة المستمرة مع (براند دبي)، بما يخدم تطلعات القيادة الرشيدة في جعل دبي المكان الأفضل للعيش وجودة الحياة، إذ تقدم هذه الفعالية غير التقليدية شهادة على جاذبية مدينة تنبض بالفنون. وتعد محطات مترو دبي موقعاً مناسباً لاستضافة فعاليات المهرجان بما يقدمه من عروض تتميز بأنها تُقدَّم في الأماكن المفتوحة بين الناس، حيث يمتلك مترو دبي أكثر من 53 محطة موزعة على مختلف مناطق الإمارة».

من جانبها، أكدت مديرة براند دبي شيماء السويدي، أن المهرجان يعكس التزام «براند دبي» بتوفير تجارب فريدة لأفراد المجتمع من خلال دمج العروض الموسيقية الجذابة في التنقل اليومي. وقالت: «يتميز مهرجان هذا العام بمجموعة استثنائية من الموسيقيين من أنحاء العالم، إذ يجلب كل منهم مواهبه الفريدة المتنوعة إلى محطات مترو دبي»، مشيرة إلى أن المهرجان ينسجم مع المكانة المتطورة والعالمية لدبي وتنوعها الثقافي والاجتماعي، باعتبارها من أفضل الأماكن للعيش والزيارة في العالم.

وأضافت: «مشاركة 20 عازفاً وموسيقياً من دولة الإمارات والعالم في هذه الدورة، تأكيد إضافي على الاهتمام الذي يحظى به المبدعون في دبي التي تعد اليوم نموذجاً للمدن العالمية التي تضع الإبداع ضمن أولويات رؤيتها».

وسيضم مهرجان مترو دبي للموسيقى مزيجاً من الموسيقيين العالميين، ليستمتع مستخدمو المترو بمجموعة من الأساليب الموسيقية، حيث يستعرض المشاركون مهاراتهم عبر مجموعة متنوعة من الآلات، بما في ذلك الوترية والإيقاعية والنفخية وحتى الإبداعات الفريدة على الآلات المصنوعة من مواد مستدامة.

عروض استثنائية

تعرض الدورة الرابعة من المهرجان مجموعة من العروض الاستثنائية، وتشمل أبرز الفعاليات أداءً لشاب إماراتي مصاب بالتوحد يعزف على البيانو بشكل احترافي، وعرضاً موسيقياً مبتكراً يضم آلات مصنوعة من مواد معاد تدويرها، وعروضاً لفناني الشارع الذين يحتفون بالموسيقى التراثية التقليدية.