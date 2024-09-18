الامارات | شراكة بين مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة ومركز الحرف العربي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بهدف التعاون وتبادل الخبرات في مجال تعزيز المحتوى العربي على الإنترنت، وتشجيع الشباب العربي على استخدام اللغة العربية، والمشاركة في تنظيم أنشطة مبادرة «بالعربي» التي تُنظمها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة سنوياً لدعم استخدام العربية في الفضاء الرقمي، وقّعت المؤسسة مذكرة تفاهم مع مركز الحرف العربي في السويد.

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة جمال بن حويرب، إن «هذه الشراكة المميزة مع المركز، تأتي ضمن جهود المؤسسة المستمرة لتمكين اللغة العربية وتعزيز انتشارها في المنصات المختلفة، وإبراز ما تتمتع به من مرونه وشمولية تجعلها لغة مواكبة لكل زمان ومكان». وأضاف «يعد هذا التعاون مقدمةً لإطلاق المزيد من المبادرات والأنشطة المشتركة التي تُعنى بإبراز قيمة الأثر الحضاري العربي، وتكريس مكانة اللغة العربية وتطوير آليات تعليمها، إضافة إلى توسيع نطاق مبادرة (بالعربي) التي تهدف إلى تشجيع أفراد المجتمعات العربية على استخدام لغتهم الأم، لكونها لغة علم ومعرفة وحضارة عريقة».

من جانبه، قال مؤسِّس ومدير مركز الحرف العربي، أمير رمضان سدايو: «يسرنا أن نتعاون مع إحدى أهم المؤسَّسات المعرفية العربية، وأن تتضافر جهودنا من أجل تحقيق أهدافنا المشتركة، المتمثلة في دعم حضور اللغة العربية وإثراء المحتوى العربي الرقمي عبر مختلف القنوات والمنصات».