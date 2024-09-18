الامارات | «تعاون ثلاثي» للحفاظ على آثار دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّعت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) مذكرة تفاهم مع القيادة العامة لشرطة دبي وجمارك دبي، بهدف تعزيز التعاون المشترك بينهما في مجال المحافظة على الآثار ومواقع دبي الأثرية وحمايتها وصونها.

وتعكس المذكرة حرص الجهات الثلاث على تحقيق رؤى دبي وتطلعاتها وتعزيز مكانتها وجهة سياحية عالمية، وذلك عبر تبادل الخبرات وأفضل التجارب، واستثمار الجهود المبذولة في كل المسارات ذات العلاقة بالآثار، وهو ما يتناغم مع مسؤوليات الهيئة الثقافية الرامية إلى صون التراث المادي وغير المادي.

وشهد توقيع المذكرة مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، هالة بدري، والرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في جمارك دبي، ناصر النيادي، ومدير إدارة مكافحة الجريمة المنظمة في شرطة دبي، العقيد مبارك سعيد الكتبي.

من ناحيتها، قالت المدير التنفيذي لقطاع الثقافة والتراث في «دبي للثقافة»، منى فيصل القرق «تمثل المواقع الأثرية شواهد مهمة تبرز تاريخ دبي العريق، وتعكس نبض الإمارة وجوهرها وما تمتلكه من إمكانات تعزز ريادتها ومكانتها على خريطة التراث العالمي، وهو ما يتطلب الاهتمام بهذه المواقع وما يتم اكتشافه من قطع ولقى أثرية وحمايتها من الممارسات السلبية، إلى جانب رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع بضرورة حمايتها، وهو ما نهدف إليه من خلال مذكرة التفاهم التي تسهم في توثيق مواقع دبي الأثرية، وإنشاء قاعدة بيانات مشتركة تساعد في المحافظة عليها».

من ناحيته، أكد مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، العميد حارب محمد سعيد الشامسي، أن «القيادة العامة لشرطة دبي تسعى إلى تعزيز التواصل البناء، وتحقيق التوجهات الحكومية الداعية إلى العمل التكاملي الذي يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهات، وضمان تحقيق تطلعات الحكومة والقيادة الرشيدة في كل الجوانب، بما فيها مكافحة جرائم الآثار، وكيفية التعامل معها والرقابة عليها بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، والمحافظة على القيم والهوية الوطنية والإرث الثقافي والتاريخي، ويأتي هذا التعاون ترجمة لهذه التطلعات، ودعماً للجهود التي تقوم بها إمارة دبي في مجال المحافظة على الآثار».

بينما قال المدير التنفيذي لقطاع السياسات والتشريعات في «جمارك دبي»، منصور المالك: «يمثل التوقيع على مذكرة التفاهم خطوة متقدمة في الجهود المشتركة لحماية الآثار، دعماً لدور القطاع السياحي في دبي التي أصبحت من أهم الوجهات السياحية العالمية والإقليمية، وستسهم المذكرة في دعم تبادل المعلومات والربط التقني والرقمي وتطوير التفتيش الأثري، ما يؤمن أفضل درجات الحماية للآثار، ويعزز جهود المحافظة عليها».