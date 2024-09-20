الامارات | حديقة حيوان تخدع زوارها بـ«كلاب الباندا»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 20 سبتمبر 2024

اعترفت إدارة حديقة حيوان في مدينة شانوي الصينية بأن دببة «الباندا» لديها ليست حقيقية، بل كلاب «ملونة»، وذلك بعدما أثارت الحيوانات غضب زوار الحديقة بعد اكتشافهم أن الدببة التي كانوا يداعبونها كانت مجرد كلاب ملونة.

ووفقاً لتقارير محلية، نقلتها صحيفة «نيويورك بوست» الأميركية، ذكر الزوار أنهم لم يدركوا الخدعة إلا عندما بدأ أحد الدببة يلهث وينبح.

وأظهر مقطع فيديو، صوّره أحد الزوار، أحد الكلاب المتنكرة بشكل غير خفي، وهو يلهث بوضوح. وبعد لحظات يمكن رؤية كلب ثانٍ يتجول بذيل طويل. وحاولت إدارة حديقة الحيوان في البداية تبرير الموقف من خلال ادعاء غريب بأن الحيوانات كانت سلالة من «كلاب الباندا، لكنها اعترفت لاحقاً بأنها صبغت الكلبين».

ومن جانبهم، طالب الزوار باسترداد أموالهم بعد أن تم الكشف الخدعة.