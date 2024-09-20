القبض على رجل بسبب امرأة.. ما فعله معها لن تصدقه

محمد اسماعيل - القاهرة - ألقت الشرطة اليابانية القبض على رجل يبلغ من العمر 38 عامًا بتهمة مطاردة زوجته عبر الهاتف، حيث كان يتصل بها أكثر من 100 مرة يوميًا دون الكشف عن هويته ولا يقول شيئًا حتى تغلق الهاتف.

بدأت امرأة تبلغ من العمر 31 عاماً من أماجاساكي في محافظة هيوجو اليابانية في تلقي مكالمات هاتفية غريبة من شخص يظل صامتاً حتى تغلق الهاتف من شدة الغضب بحسب odditycentral.

واستمرت هذه الحالة لأسابيع، لأن المكالمات كانت تأتي من رقم هاتف مجهول، لذا لم تتمكن الشابة من حظر المكالمات.

وفي معظم الأيام كانت تتلقى عشرات المكالمات الهاتفية، ولكن في بعض الأحيان كان المتصل يرن أكثر من 100 مرة في اليوم.

لم يرن الهاتف أبداً أثناء الليل أو عندما كانت تلعب ألعاب الفيديو على هاتف زوجها، الأمر الذي دفعها في النهاية إلى التفكير في هوية المتصل الغامض.

بدأت المرأة في التفكير في طرق لكشف ملاحقها، وكلما تعمقت في تحليل أنماط المكالمات، زادت شكوكها في زوجها.

وكانت المرات الوحيدة التي لم تتلق فيها أي مكالمات مزعجة هي في الليل عندما كانا ينامان في نفس السرير، وعندما كانت تستخدم هاتفه للعب ألعاب الفيديو .

وفي النهاية، لجأت المرأة البالغة من العمر 31 عامًا إلى الشرطة لمساعدتها في حل اللغز، وشاركتهم شكوكها في أن زوجها قد يكون السبب.

وبعد التحقيق، أكد الضباط مخاوف المرأة، وفي الرابع من سبتمبر، تم القبض على زوجها في أماجاساكي بتهمة انتهاك قانون مكافحة الملاحقة في اليابان.

وعندما سُئل عن سبب مضايقته لزوجته لأكثر من شهر بمكالماته الغريبة، أجاب الرجل ببساطة "أنا أحب زوجتي، وأجري مكالمات هاتفية لها دون أن يقول أي شيء"، وكأن الملاحقة دليل على حبه لها.

ليس من غير المألوف أن يعيش الأزواج المتزوجون في اليابان منفصلين ، خاصة عندما يضطر أحدهما إلى الانتقال إلى مكان آخر بسبب عمله، وأحيانًا يشعر أحد الزوجين بالغيرة لدرجة أنه يبدأ في مطاردة الطرف الآخر.

ومع ذلك، أكدت الشرطة في أماجاساكي أن هذه كانت أول حالة مطاردة هاتفية تتضمن زوجين يعيشان معًا.

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