تزيد من قيمتها الغذائية.. 6 أطعمة تناولها مع السبانخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يشعر معظم الأشخاص أنهم بالرغم من تناول الطعام الصحي يشعرون بانخفاض الطاقة، وقد تشير هذه الحالة أن الجسم يحتاج إلى امتصاص أفضل للعناصر الغذائية من الطعام.

ومن أحد هذه العناصر الغذائية الأساسية "الحديد" وتعد السبانخ من أكبر مصادر الحديد، ولكن تناولها مع بعض الأطعمة يمكن أن يعزز من فعاليتها الغذائية بشكل كبير ويحسن النظام الغذائي، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

الحمضيات:

مثل البرتقال والليمون والجريب فروت غنية بفيتامين سي، وهو أمر يساعد على تعزيز امتصاص الحديد غير الهيمي الموجود في السبانخ.

ولا يتم امتصاص الحديد غير الهيمي، وهو النوع الموجود في الأطعمة النباتية، بسهولة مثل الحديد الهيمي من المصادر الحيوانية.

كما يساعد فيتامين سي على تحويل الحديد غير الهيمي إلى شكل أكثر قابلية للامتصاص.

طريقة الاستخدام:

ضيفي شرائح البرتقال أو القليل من عصير الليمون إلى السبانخ.

المكسرات والبذور:

مثل اللوز والجوز وبذور الشيا والكتان، غنية بالدهون الصحية، وتساعد هذه الدهون في امتصاص الفيتامينات التي تذوب في الدهون مثل أ، د، هـ، ك الموجودة في السبانخ.

طريقة الاستخدام:

رش المكسرات أو البذور على السبانخ.

زيت الزيتون:

يحتوي على الدهون الأحادية غير المشبعة ومضادات الأكسدة، ما يعزز امتصاص الفيتامينات التي تذوب في الدهون الموجودة في السبانخ، كما أنه يضيف نكهة غنية ولذيذة.

طريقة الاستخدام:

يمكن القيام بذلك من خلال رش زيت الزيتون البكر الممتاز على السبانخ.

الأفوكادو:

مليء بالدهون الصحية التي تسهم في امتصاص الفيتامينات التي تذوب في الدهون من السبانخ.

طريقة الاستخدام:

ضيفي شرائح الأفوكادو إلى السبانخ.

الثوم:

يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات والأكسدة، ما يسهم في تقوية المناعة وصحة القلب والأوعية الدموية.

طريقة الاستخدام:

قومي بقلي السبانخ مع الثوم المفروم.

البيض:

مصدر رائع للبروتين والأحماض الأمينية الأساسية، كما أنه يحتوي على اللوتين والزياكسانثين، وهما مضادان للأكسدة يعملان مع الكاروتينات الموجودة في السبانخ لدعم صحة العين.

طريقة الاستخدام:

يمكن تزيين السبانخ ببيضة مسلوقة.

الفاصوليا والبقوليات:

مثل الحمص والعدس والفاصوليا السوداء، غنية بالبروتين والألياف، كما إنها توفر الحديد الإضافي والعناصر الغذائية التي تكمل السبانخ، ما يجعل الوجبة أكثر إشباعا وتوازنا.

كيفية الاستخدام:

ضيفي الفاصوليا أو البقوليات إلى السبانخ.

الحبوب الكاملة:

مثل الكينوا والأرز البني والقمح الكامل تحتوي على الكربوهيدرات المعقدة والألياف.

كيفية الاستخدام:

يمكن إضافة الحبوب الكاملة إلى السبانخ.

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