الامارات | نصائح لكبار السن .. كيف نتجنب الإصابة بالجلطة الدماغية ؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشير دراسات حديثة أن كبار السن أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بالجلطة الدماغية.

لكن الدكتورة آنا بيريوكوفا أخصائية أمراض القلب، ترى أن هناك عدة طرق يمكنها تقليل خطر الإصابة بها، ووفقا لها، فالجلطة الدماغية، هي اضطراب حاد في الدورة الدموية بالدماغ تؤدي إلى تلف في الدماغ. والجلطة الدماغية يمكن أن تكون إقفارية (نقص التروية بسبب قلة تدفق الدم إلى جزء معين من الدماغ). أو نزفية (حدوث نزيف في أنسجة الدماغ).

وتقول: "هناك مجموعتان من العوامل تسبب الجلطة الدماغية: عوامل لا يمكن التأثير عليها مثل النوع (فالرجال أكثر من النساء عرضة للإصابة بالجلطة الدماغية) والاستعداد الوراثي والعمر. وعوامل لحسن الحظ يمكن التأثير عليها وهي أكثر- ارتفاع مستوى ضغط الدم، العادات السيئة (التدخين والكحول) نمط الحياة الخامل والوزن الزائد وأمراض معينة".

ووفقا لها، من المهم جدا الحفاظ على نمط حياة نشط حتى في سن الشيخوخة، حيث ينصح بممارسة تمارين رياضية معتدلة لمدة 30 دقيقة، خمسة أيام في الأسبوع. كما أن المشي بسرعة معتدلة والسباحة يساعدان على الوقاية من الجلطة الدماغية.

وتقول: "بالطبع يجب أن يكون النظام الغذائي متوازنا وصحيا ولا يحتوي على أطعمة غنية بالدهون المشبعة، واستبدالها بأطعمة غنية بالدهون غير المشبعة- الأسماك الحمراء، الأفوكادو، المكسرات الزيوت النباتية وكذلك الحبوب مثل الحنطة السوداء والأرز البري والبرغل وغيرها. كما يجب تناول الفواكه والخضروات لأنها غنية بالألياف الغذائية".

وتشير الطبيبة، حسب "روسيا اليوم" إلى أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستوى ضغط الدم عليهم تناول الأدوية التي وصفها الطبيب والتقليل من استهلاك الملح، والأخذ في الاعتبار أن العديد من الأطعمة تحتوي على نسبة عالية من الملح لذلك يجب استبعادها.

ووفقا لها، يعاني كبار السن عادة من الرجفان الأذيني، الذي تؤدي نوباته الطويلة إلى تكون جلطات دموية في القلب ويمكن أن تؤدي إلى جلطة دماغية إقفارية. لذلك عليهم استشارة الطبيب المختص لوصف العلاج المناسب لمنع حدوث هذه الجلطات.