6 أعراض تنذر بوجود سرطان خطير في جسمك.. لا تتجاهل هذه العلامات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

تقع الغدة الدرقية في مقدمة الرقبة، وتؤدي دورا حيويا في تنظيم العديد من وظائف الجسم، لكن، عندما تخرج الخلايا المكونة لهذه الغدة عن سيطرتها يحدث تغير جذري على مستوى الحمض النووي (DNA)، وهو الشفرة الوراثية التي تحكم عمل الخلية، ما يسبب نمو ورم سرطاني في هذه المنطقة، وفقا لموقعي "mayoclinic" و"clevelandclinic".

أعراض سرطان الغدة الدرقية

سرطان الغدة الدرقية لا يسبب أي علامات أو أعراض في وقت مبكر من المرض، مع تطور المرض، يؤدي إلى ظهور بعض الأعراض، وتشمل:

كتلة في الرقبة.

تغيرات في الصوت، بما في ذلك زيادة البحة.

صعوبة في البلع.

تورم العقد الليمفاوية في الرقبة.

ألم في الرقبة أو الحلق.

صعوبة في التنفس.

وفي حالة انتشار سرطان الغدة الدرقية إلى مناطق أخرى من الجسم، تواجه أعراض مثل:

التعب.

فقدان الشهية.

الغثيان والقيء.

فقدان الوزن غير المبرر.

أسباب سرطان الغدة الدرقية

يحدث سرطان الغدة الدرقية عندما تخضع الخلايا في الغدة الدرقية للتغييرات الجينية (الطفرات)، هذه الطفرات تسمح للخلايا بالنمو والتكاثر بسرعة، ما تُشكل الورم الذي يغزو الخلايا غير الطبيعية الأنسجة القريبة وينتشر في جميع أنحاء الجسم.

متى يجب استشارة الطبيب؟

إذا واجهت أيا من هذه العلامات أو الأعراض، عليك الذهاب للطبيب المختص فورا.

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