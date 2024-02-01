تراند اليوم : تتصدرهم الشرقية.. ‏تعرف على المدن السعودية الأكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية حتى العام 2022

صحيفة الخليج 365: نشرت قناة "الإخبارية" إنفوجراف كشفت خلاله عن أكثر مدن السعودية جذبا للاستثمارات الأجنبية حتى العام 2022.
وحسب الإنفوجراف جاءت المدن على النحو التالي:-
المنطقة الشرقية: 300.6 مليار ريال
منطقة الرياض: 238.9 مليار ريال
منطقة مكة المكرمة: 111.8 مليار ريال
منطقة جازان: 48.9 مليار ريال
المدينة المنورة: 31.3 مليار ريال
منطقة تبوك: 14.7 مليار ريال
منطقة القصيم: 3.7 مليار ريال
منطقة عسير: 4.9 مليار ريال
الحدود الشمالية: 3.6 مليار ريال
منطقة حائل: 1.4 مليار ريال
منطقة الجوف: 1.1 مليار ريال
منطقة نجران: 0.6 مليار ريال
منطقة الباحة: 0.6 مليار ريال