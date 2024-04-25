"الشؤون الإسلامية" ترصد عدداً من الاختلاسات على كهرباء ومياه عدد من المساجد بجدة

نحو مستقبل مشرق.. إنجازات الرؤية تتخطى المستهدف لعام 2023

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودي الأشهر بالسجون الأمريكية.. بدء إعادة النظر في قضية حميدان التركي والان نبدء بالتفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية