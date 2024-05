شكرا لقرائتكم خبر عن جدة.. "الشؤون الإسلامية" ترصد اختلاسات على كهرباء ومياه المساجد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكنت الفرق الرقابية بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، خلال إحدى جولاتها في محافظة جدة من رصد اختلاسات على كهرباء ومياه عدد من المساجد في المحافظة، من خلال بعض ضعاف النفوس الذين لم يراعوا حرمة بيوت الله.وأوضحت الوزارة في بيان، أن الفرق الرقابية التابعة لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة، ضبطت اختلاساً من قبل أحد الأبراج التجارية على 7 عدادات باسم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد واستهلاك تيارها الكهربائي في تشغيل عدد من المحلات المؤجرة وخدماتها كالمصاعد وغيرها. للتفاصيل..This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)كما رصدت الفرق الرقابية اختلاساً آخراً عبارة عن سرقة التيار الكهربائي المخصص لمسجد في أحد المجمعات التجارية بهدف تشغيل 6 بسطات تجارية مجاورة للمسجد، حيث تم سحب كيبل من عداد المسجد وتمريره من تحت الأرض لإخفاءه عن عين الرقيب وإيصاله لهذه البسطات.كما تم رصد تعد آخر على مصلى النساء بنفس المسجد ، حيث تم تقسيمه لغرف قياس الملابس وتأجيرها بمبالغ مالية. كما رصدت الفرق الرقابية بالوزارة اختلاساً من عداد مسجد لصالح عمارة تجارية مؤجرة من قبل إحدى الشركات التي تعمل في مجال الخدمات العقارية.وأضاف البيان أن الوزارة قامت على الفور بتكليف فريق الصيانة بإزالة التعديات مع أخذ الاحتياطات اللازمة، ومخاطبة شركة الكهرباء لتزويدها بفواتير الاستهلاك للمدة السابقة ليتم مطالبة الجهات التي قامت باختلاس تيار الكهرباء بتسديدها، والرفع بذلك للجهات الرقابية ذات الاختصاص لتطبيق النظام بحق المعتدين.وتؤكد وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد - في ختام بيانها - على أنها في ظل توجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- للمحافظة على المال العام وبمتابعة من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ماضية على هذا النهج في محاربة وملاحقة المخالفين، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات النظامية بحق كل من يختلس ويتعدى على المساجد أو مرافقها وممتلكاتها بغير وجه حق أو يستغل عدادات الكهرباء والمياه الخاصة بها.كما أكدت الوزارة في ختام بيانها على أن الفرق الرقابية تواصل العمل في مختلف مناطق المملكة عبر جولات مكثفة لضمان عدم وجود أي تعد على مرافقها وخدماتها، في إطار حرصها على المال العام والحفاظ على قدسية بيوت الله.كما دعت عموم المواطنين والمقيمين بالتعاون معها في الإبلاغ عن أي ملاحظات أو تعدي على خدمات أو ممتلكات المساجد بالتواصل عبر مركز تلقي البلاغات (1933)، أو بزيارة فروعها بالمناطق لتقديم البلاغات، مؤكدة أهمية دور المواطن والمقيم وأنه شريك مهم في تحقيق رسالة الوزارة في العناية بالمساجد والمحافظة على أملاكها.