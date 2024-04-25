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طقس الجمعة.. أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مكة المكرمة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة غدًا الجمعة.
ويُتوقع أن تشهد جدة وبحرة أمطارًا خفيفة حتى الساعة 1 ظهر الجمعة، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج، وصواعق رعدية.

أمطار متوسطة

بينما تشهد خليص والكامل ورابغ أمطارًا متوسطة حتى الساعة 2 ظهرًا. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، تساقط البرد، جريان السيول، وصواعق رعدية.
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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