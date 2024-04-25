شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الجمعة.. أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة غدًا الجمعة.
ويُتوقع أن تشهد جدة وبحرة أمطارًا خفيفة حتى الساعة 1 ظهر الجمعة، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج، وصواعق رعدية.
وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، تساقط البرد، جريان السيول، وصواعق رعدية.
ويُتوقع أن تشهد جدة وبحرة أمطارًا خفيفة حتى الساعة 1 ظهر الجمعة، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج، وصواعق رعدية.
أمطار متوسطةبينما تشهد خليص والكامل ورابغ أمطارًا متوسطة حتى الساعة 2 ظهرًا. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
الإنذار البرتقالي - #منطقة_مكة_المكرمة - #خليص— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) April 25, 2024
للتفاصيل https://t.co/ppE2QMYyX6 #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/6wbUbc9C41
وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، تساقط البرد، جريان السيول، وصواعق رعدية.