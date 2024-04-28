شكرا لقرائتكم خبر عن من الاثنين للخميس.. توقعات بموجة أمطار جديدة على المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع الخبير المناخي، عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد مناطق المملكة حالة مطرية جديدة، تبدأ غدًا الاثنين.

وأوضح "الحصيني"، عبر حسابه على "إكس"، إن موجة الأمطار ستكون تراكمية وتستمر حتى يوم الخميس المقبل.

ونشر خبير الطقس والمناخ، زياد الجهني، صور الأقمار الصناعية الطبيعية



طقس السعودية اليوم

توضح الانتشار الواسع للسحب الرعدية.توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد على عدد من المناطق اليوم.وبين أن هذا الطقس يشمل أجزاء من مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، الرياض، كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية (حفر الباطن).