اعتماد 5 برامج أكاديمية بجامعة الملك خالد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصلت جامعة الملك خالد، أمس، على الاعتماد البرامجي لـ5 برامج أكاديمية من هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي «اعتماد».

وأوضح عميد عمادة التطوير والجودة بالجامعة الدكتور سالم القرني، أن 3 برامج حصلت على الاعتماد البرامجي الكامل، وتمثل 3 من كليات الجامعة، وتشمل: برنامج بكالوريوس الرياضيات بكلية العلوم، وبرنامج ماجستير التوجيه والإرشاد النفسي بكلية التربية، وبرنامج بكالوريوس القانون بكلية الحقوق. فيما حصل برنامج دكتوراه الفلسفة في التربية تخصص التوجيه والإرشاد النفسي بكلية التربية، وماجستير العلوم الجغرافية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية على الاعتماد البرامجي المشروط.

وبين القرني أن هذا الاعتماد يأتي امتدادا لسلسلة اعتمادات وطنية ودولية، أحرزتها الجامعة لمختلف برامجها بمختلف درجاتها العلمية، انعكاسا لما تبذله من جهود في سبيل التطوير المستمر لجودة المخرجات التعليمية.