شكرا لقرائتكم خبر عن منفذ جديدة عرعر البري.. منظومة من الخدمات الرقمية لتسهيل إجراءات الحجاج العراقيين والان نبدء بالتفاصيل

منفذ جديدة عرعر

الدمام - شريف احمد - استقبل منفذ جديدة عرعر البري بمنطقة الحدود الشمالية حجاج بيت الله الحرام القادمين من جمهورية العراق الشقيق، بمنظومة خدمات رقيمة وخدمية لتقديم أفضل التسهيلات.ويعد المنفذ بوابة اقتصادية لوجستية إقليمية للجزء الشمالي من المملكة مع جمهورية العراق الشقيق، حيث طُوِّر المنفذ تجارياً مؤخراً، بالإضافة إلى استقبال حجاج بيت الله الحرام سنوياً.وجُهز "منفذ جديدة عرعر" مؤخراً بصالة المسافرين، التي تم تطويرها على مساحة 9000 متر مربعٍ, وبطاقة استيعابية تتجاوز 20 ألف مسافر، وأكثر من 400 حافلة يوميًا، حيث خصص 68 كاونتراً للجوازات، إضافة إلى 6 مناطق مخصصة لإجراء عمليات الكشف والمعاينة.وتعمل منظومة الخدمات بالمنفذ على سرعة إنهاء الإجراءات للحجاج وتقديم جميع الخدمات كالرعاية الطبية والوقائية والتوعوية، إلى جانب العديد من الخدمات التي جَنّدت من أجلها جميع الجهات كوادرها البشرية وإمكانياتها المادية لخدمة ضيوف الرحمن.