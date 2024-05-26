شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الأمن العام يرأس اجتماع اللجنة الأمنية بالحج والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - ترأس مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية للحج، الفريق محمد بن عبدالله البسامي، في مقر الأمن العام بمدينة جدة، اليوم الأحد، اجتماع اللجنة الأمنية للحج.ونقل للمجتمعين تحيات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، مبينًا أن هذا الاجتماع، يأتي لمناقشة خطط التكامل بين الجهات الأمنية والعسكرية المشاركة في تقديم الخدمات الأمنية لضيوف الرحمن، والتعاون في تنفيذها لتحقيق أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام 1445 هـ.واستعرض المجتمعون أبرز مستجدات خطط القطاعات الأمنية المشاركة في العاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، لأمن وطمأنينة ضيوف الرحمن أثناء أداء نسكهم.