شكرا لقرائتكم خبر عن لمدة عامين.. الدعيلج رئيسًا لتنفيذي المنظمة العربية للطيران المدني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتُخب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، رئيسًا للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني، خلال الدورة القادمة للمجلس التي تستمر لمدة عامين، وذلك بعد فوز المملكة العربية السعودية بالإجماع، برئاسة المجلس، خلال اجتماع الجمعية العامة العادية للمنظمة العربية للطيران المدني 28 الذي عُقد في العاصمة المغربية الرباط.

وشهدت انتخابات المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني، فوز المملكة كذلك بعضوية 6 لجان فنية، هي لجان النقل الجوي، والملاحة الجوية، والسلامة الجوية، وأمن الطيران، والبيئة، والإعلام والاتصال المؤسسي.

بالإضافة إلى فوزها بعضوية هيئة الرقابة المالية والإدارية.

دعم قطاع الطيران

وقال عبدالعزيز الدعيلج بهذه المناسبة: "أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله، لما يولونه من دعم واهتمام منقطع النظير لقطاع الطيران في المملكة".



تخطيط عام للطيران المدني

وأضاف: كما لا يفوتني أن أشكر أعضاء المجلس التنفيذي لمنظمة الطيران المدني العربية على ثقتهم بانتخابنا رئيسًا للمجلس التنفيذي خلال الدورة القادمة، وأسأل المولى عز وجل أن يعيننا على تحقيق التطلعات والارتقاء بقطاع الطيران العربي وترسيخ دوره الريادي عالميا.

وتعدُ المنظمة العربية للطيران المدني، إحدى المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية، والتي كانت المملكة العربية السعودية من أوائل الدول المشاركة في تأسيسها عام 1996.

وتسعى المنظمة إلى وضع تخطيط عام للطيران المدني بين الدول العربية لتنمية وتأمين سلامته، والنهوض بالتعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في مجال الطيران المدني، إضافة إلى تنمية وتطوير الطيران المدني العربي لنقل جوي آمن وسليم ومنتظم.