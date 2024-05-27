شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة وإدارة تعليم جدة يعقدان اجتماعًا لمناقشة خطط الطوارئ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقدت أمانة محافظة جدة والإدارة العامة للتعليم في المحافظة، الأربعاء الماضي، اجتماعًا تنسيقيًا، لمناقشة خطط الطوارئ، وتعزيز التعاون المشترك بين الجهتين، وذلك بحضور فريق عمل من مركز الأزمات والكوارث في الأمانة، وقسم الأمن والسلامة بإدارة التعليم.

واستعرض الاجتماع الذي استضافته الأمانة بمقرها الرئيس، عددًا من المحاور المتعلقة بالخطة العامة للطوارئ، ومناقشة التعاون وتحديد المسؤوليات والإجراءات المتبعة في الحالات الطارئة، وبحث سبل تطوير البرامج التدريبية والتوعوية الموجهة للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، وتعزيز آليات التواصل الفوري والتنسيق بين الجهتين عند حوث الأزمات، وغير ذلك من الموضوعات ذات العلاقة بخطط الطوارئ وسبل تنفيذها بالشكل الفعال.

يذكر أن هذا الاجتماع يأتي في إطار تعزيز التواصل الحكومي، وتوحيد الجهود، لتحقيق الأهداف المشتركة.