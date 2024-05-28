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النصر يعلن تحقيق "رونالدو " إنجازين تاريخيين في الدوري السعودي

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صحيفة الخليج 365: أعلن نادي النصر عن تحقيق اللاعب البرتغالي إنجازين تاريخيين في الدوري السعودي.

ونشر نادي النصر على حسابه في منصة "إكس" منشورا تضمن صورة لرونالدو، مرفقة بعبارة: "كريستيانو رونالدو يحطم الرقم القياسي في الدوري السعودي لأكبر عدد من الأهداف في موسم واحد.

ووصل رصيد رونالدو التهديفي في هذا الموسم بالدوري السعودي 35 هدفا في 31 مباراة، بفارق سبعة أهداف عن مهاجم الهلال الدولي الصربي ألكسندر ميتروفيتش.

الجدير بالذكر سجل رونالدو هدفين في اللقاء الذي جمع النصر والاتحاد أمس الإثنين بنتيجة 4-2.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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