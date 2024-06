شكرا لقرائتكم خبر عن جوازات منفذ حالة عمّار تستقبل أول أفواج ضيوف الرحمن القادمين من الأردن والان نبدء بالتفاصيل

جوازات منفذ حالة عمّار تستقبل أول أفواج ضيوف الرحمن القادمين من الأردن لأداء مناسك حج 1445هـ.#الجوازات_السعودية⁩

استقبلت جوازات منفذ حالة عمّار، اليوم، أول أفواج ضيوف الرحمن القادمين من المملكة الأردنية الهاشمية لأداء مناسك الحج لهذا العام 1445هـ.وأنهت إجراءات دخولهم بيسر وسهولة. وأكدت "الجوازات" تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول الحجاج من خلال دعم منصات المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات ضيوف الرحمن.