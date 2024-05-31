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جوازات منفذ حالة عمّار تستقبل أول أفواج ضيوف الرحمن القادمين من الأردن

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واس- تبوك 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - استقبلت جوازات منفذ حالة عمّار، اليوم، أول أفواج ضيوف الرحمن القادمين من المملكة الأردنية الهاشمية لأداء مناسك الحج لهذا العام 1445هـ.
وأنهت إجراءات دخولهم بيسر وسهولة. ⁧This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— الجوازات (@AljawazatKSA)
وأكدت "الجوازات" تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول الحجاج من خلال دعم منصات المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات ضيوف الرحمن.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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