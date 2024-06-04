شكرا لقرائتكم خبر عن 19 موقعًا بالمسجد الحرام وساحاته للإجابة على السائلين خلال موسم الحج والان نبدء بالتفاصيل

الجولات الرقابية

الدمام - شريف احمد - تقدم في المسجد الحرام خدمة الإجابة على أسئلة ضيوف الرحمن على مدار 24 ساعة، وذلك من خلال 12 موقعاً داخل المسجد الحرام و 7 كبائن في الساحات المحيطة به.ويقوم على إجابة السائلين 65 من أصحاب الفضيلة والقضاة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمؤهلين علمياً لإعانة القاصدين على أداء مناسكهم على علم وبصيرة.وتنفذ الإدارة العامة عدداً من الجولات الرقابية لمنع بعض من يتجرأ على الفتوى بغير علم أو إجازة معتمدة، حرصاً على سلامة المنهج في التعامل مع الزوار والمعتمرين.ويمكن للقاصدين الاتصال هاتفياً للاستفادة من توجيهات العلماء والمشايخ في الإجابة على استفساراتهم الشرعية المتعلقة بالمناسك عبر الهاتف المجاني.