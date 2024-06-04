- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء عملية فصل التوأمين الفلبينيين "عائشة وأكيزا".. الخميس المقبل والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، إجراء العملية الجراحية لفصل التوأمين السياميين الفلبينيين "أكيزا وعائشة يوسف" الخميس المقبل، وذلك بمدينة الملك عبد العزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض.
وأوضح أن هذه العملية تعد رقم 61 من سلسلة عمليات فصل التوائم الملتصقة التي أجراها البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة، وشملت تقييم 136 حالة توائم ملتصقة من 26 دولة حول العالم منذ العام 1990م، ما يجعله من أكبر برامج فصل التوائم الملتصقة على مستوى العالم.
ورفع المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، خالص الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - على ما يوليانه من اهتمام ودعم للبرنامج السعودي لفصل التوائم الملتصقة وللعمل الإنساني بشكل عام.
وأوضح أن هذه العملية تعد رقم 61 من سلسلة عمليات فصل التوائم الملتصقة التي أجراها البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة، وشملت تقييم 136 حالة توائم ملتصقة من 26 دولة حول العالم منذ العام 1990م، ما يجعله من أكبر برامج فصل التوائم الملتصقة على مستوى العالم.
فصل التوائم الملتصقةوإنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - الشهر الماضي إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض التوأمين السياميين الفلبينيين أكيزا وعائشة يوسف برفقة ذويهم.
ورفع المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، خالص الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - على ما يوليانه من اهتمام ودعم للبرنامج السعودي لفصل التوائم الملتصقة وللعمل الإنساني بشكل عام.