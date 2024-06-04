كثفت أمانة منطقة القصيم، ممثلة في الإدارة العامة لحماية البيئة، جهودها الميدانية لمكافحة البعوض من خلال معالجة المستنقعات بالمبيدات الكيميائية.

وبيّنت أن أعمال الرش تكون باستخدام مبيدات مكافحة آفات الصحة العامة، وتنقسم ما بين رش بالضغط العالي، الرذاذ، والضباب، من خلال العمالة الميدانية وفرق المكافحة المنزلية، التي جرى توزيعها على مختلف المواقع المستهدفة، كما تم تخصيص فرق لمعالجة تجمعات المياه داخل الأحواش والأراضي البيضاء.

وكشفت الأمانة عن قيامها بـ389 جولة لمعالجة تلك المستنقعات، غُطيت من خلالها مساحة 3.423.516 م2 تقريبًا، والعمل على معالجة 27 بحيرة من البحيرات الصناعية، وكذلك تمت معالجة 53 من المستنقعات الدائمة وشبه الدائمة، استهلك من خلالها كمية من المبيدات بلغت 461.75 لترًا.