100 ألف م2 مسطحات خضراء

كما ركبت البلدية 16 لعبة في عدد من الحدائق العامة، بالإضافة إلى تكريب وتهذيب 2.691 نخلة، وصيانة شبكة سقيا بطول 2.243 مترًا طوليًّا، وتركيب 460 رشاش مياه.
وتسعى الأمانة لتهيئة الحدائق والمتنزهات لمرتاديها من الأهالي والزوار، والعمل على زيادة المسطحات الخضراء تحقيقًا لمستهدفات برنامج «جودة الحياة»، وتحسين المشهد البصري في المحافظة.
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