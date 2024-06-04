100 ألف م2 مسطحات خضراء

عالجت أمانة منطقة الحدود الشمالية، ممثلة في بلدية محافظة رفحاء، 98.645 مترًا مربعًا من المسطحات الخضراء، وزرعت 585 شجرة في مواقع متفرقة بالمحافظة خلال مايو الماضي، وذلك ضمن جهود تحسين المشهد الحضري، والارتقاء بجودة الحياة، وبرنامج أنسنة المحافظة، حيث شملت المعالجة ميادين وساحات، والجزر الوسطية، والحدائق والمتنزهات العامة.

كما ركبت البلدية 16 لعبة في عدد من الحدائق العامة، بالإضافة إلى تكريب وتهذيب 2.691 نخلة، وصيانة شبكة سقيا بطول 2.243 مترًا طوليًّا، وتركيب 460 رشاش مياه.

وتسعى الأمانة لتهيئة الحدائق والمتنزهات لمرتاديها من الأهالي والزوار، والعمل على زيادة المسطحات الخضراء تحقيقًا لمستهدفات برنامج «جودة الحياة»، وتحسين المشهد البصري في المحافظة.